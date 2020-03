Há 785 casos de coronavírus em Portugal e mais uma morte confirmada

A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta quinta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 785, um aumento de 143 casos e 22,2% em relação aos 642 casos divulgados esta quarta-feira.





No seu último boletim epidemiológico, a DGS regista ainda a terceira morte em Portugal, assim como três doentes recuperados e 20 casos em unidades de cuidados intensivos.A DGS informa ainda que existe mais de seis mil casos suspeitos (6.061), assim como apenas 89 pessoas internadas. Há ainda mais de oito mil casos sob vigilância de autoridades de saúde (8.091) e 488 a aguardarem resultado laboratorial.Até ao momento foram registados 381 casos na região Norte, 278 (e duas mortes) na região de Lisboa e Vale do Tejo, 86 casos (e um morto) na região Centro, 25 casos no Algarve, três nos Açores, dois no Alentejo e um na Madeira.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.