Há mais um mistério sem ser o de Kim Jong un: rei da Suazilândia desaparecido desde março

Muito se tem falado nos últimos tempos do estado de saúde do líder da Coreia do Norte Kim Jong un, que não é visto há várias semanas alegadamente devido a graves problemas de saúde. Este não é, contudo, o único 'desaparecimento' célebre. Desde meados de março que nada se sabe de Mswati III, rei da Suazilândia, país que mudou nome para Essuatíni.





Escreve o 'El Mundo' que os "poucos jornalistas independentes do país, acreditam que o monarca se encontra em estado grave, debatendo-se entre a vida e a morte num hospital devido ao coronavírus".Essa informação foi desmentida a 13 de abril por Ambrose Dlamini, homem de máxima confiança do rei mas o que é certo é que Mswati III continua sem aparecer. Não apareceu em qualquer ato público nem dirigiu mensagens aos súbditos, o que torna esta história muito intrigrante.