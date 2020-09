Hacker Rui Pinto ajuda Fisco nos negócios do futebol

A investigação aos negócios do futebol é uma das áreas em que Rui Pinto estará a colaborar com o Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária, segundo o Correio da Manhã. O apoio do hacker ao Fisco estará a ser feito em articulação com o MP, no âmbito de investigações em curso a operações suspeitas, que terão lesado o Estado em milhões de euros em impostos. O exame forense da Polícia Judiciária (PJ) aos discos rígidos do computador de Rui Pinto, apreendidos no caso Doyen, revelou que os clubes de futebol foram o alvo principal do hacker.