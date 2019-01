Hacker Rui Pinto colaborava com a justiça francesa antes de ser detido

Rui Pinto, o hacker português detido esta quarta-feira na Hungria, estava a colaborar com a justiça francesa para investigar indícios de fraude fiscal revelados em dezembro de 2016 pelo Football Leaks, do qual o pirata informático era parte integrante. "Existe uma cooperação ativa entre Rui Pinto e o Parquet National Financier [PNF, departamento do Ministério Público francês especializado em crimes financeiros]", confessou um dos advogados de Rui Pinto, William Bourdon, em entrevista à agência noticiosa France Press (AFP), citada pelo Expresso.

O PNF terá aberto um inquérito-crime em França sobre uma alegada fraude fiscal qualificada no qual estão envolvidas figuras como o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, clubes como o Paris Saint-Germain e o Manchester City e o organismo máximo do futebol na Europa, a UEFA. Estas notícias foram primeiro reveladas através do consórcio EIC (European Investigative Collaborations), com base em documentos confidenciais publicados pelo site Football Leaks.

A mesma colaboração entre o hacker português Rui Pinto e procuradores franceses foi confirmada ao Expresso - e ao EIC do qual o jornal faz parte – e a operação estaria ainda em curso. Ao semanário, o Ministério Público francês não quis comentar o caso.

Na investigação estariam envolvidos jogadores como Angel Di Maria, antigo jogador do Benfica e que foi entretanto ilibado de ter fugido aos impostos quando representava o Real Madrid, Javier Pastore, colega de equipa do argentino no PSG, e Lucho Gonzalez, que recebeu dinheiro do seu patrocinador, a Adidas, através de um offshore no Panamá quando jogava pelo Olympique de Marselha.

Ao EIC, o advogado de Rui Pinto adiantou que o hacker aceitou também um pedido de colaboração enviado por um procurador suíço, Damian K. Graf, escolhido, em novembro de 2018, para investigar entre o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, e um outro magistrado helvético, Rinaldo Arnold.

Nesse mesmo mês, o Football Leaks havia divulgado a "amizade suspeita" entre os dois, com "convites" ao procurador para assistir à final da Liga dos Campeões e informações fornecidas ao líder da FIFA acerca de detalhes da investigação dos Panama Papers sobre a UEFA.

"Encontrei-me com o meu cliente na última terça-feira e ele mandatou-me para aceitar o pedido de colaboração que lhe foi enviado pelo procurador especial suíço responsável pela investigação judicial sobre a relação entre o procurador suíço [Rinaldo Arnold] e o presidente da FIFA Gianni Infantino", esclareceu Bourdon ao EIC, citado pelo Expresso.

Assim ouviu Rui Pinto a decisão da juiza na sala de audiência no tribunal em Budapeste Assim ouviu Rui Pinto a decisão da juiza na sala de audiência no tribunal em Budapeste

A carregar o vídeo ...

No entanto, a colaboração entre Rui Pinto e a justiça de França e Suíça ficou suspensa devido à sua detenção esta quarta-feira em Budapeste, na sequência de um mandado de detenção europeu a pedido de Portugal.

Em nota, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Judiciária adiantaram estarem em causa "factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo".

O diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ, Carlos Cabreiro, disse ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como Benfica, FC Porto, Sporting ou Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado". De acordo com Carlos Cabreiro, o hacker pode incorrer numa pena de prisão "até 10 anos", embora "haja várias penas associadas aos vários tipos de crime".

Saída de Rui Pinto do tribunal de Budapeste Saída de Rui Pinto do tribunal de Budapeste

A carregar o vídeo ...

Esta quinta-feira, através de comunicado, os advogados William Bourdon e Francisco Teixeira da Mota dizem que Rui Pinto, de 30 anos, é um amante de futebol "indignado com práticas vigentes neste desporto" e que "decidiu contribuir para o conhecimento público da extensão dessas práticas criminosas".

"O Sr. Rui Pedro Gonçalves Pinto tornou-se num importante denunciante europeu no âmbito dos chamados 'Football Leaks', relembrando-se que muitas revelações feitas ao abrigo destas partilhas de informação estiveram na origem da publicação, durante vários anos, de notícias que deram lugar à abertura de muitas investigações em França e noutros países europeus", acrescenta o comunicado.



Autor: Sábado