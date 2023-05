Harry e Meghan envolvidos em perseguição "quase catastrófica"

O príncipe Harry e Meghan Markle foram perseguidos por um carro com paparazzis que se revelou "quase catastrófica". A informação foi avançada por um porta-voz do príncipe esta quarta-feira, que revelou que a mãe de Meghan também estava no carro.O incidente ocorreu depois de o casal ter marcado presença numa entrega de prémios da Ms. Foundation for Women, em Nova Iorque, durante a qual o trabalho de Meghan foi homenageado na categoria Woman of Vision (Mulheres com visão) .No final os três foram fotografados a entrar num táxi. O comunicado publicado pelo porta-voz refere que a perseguição ocorreu depois desse momento quando "um grupo de paparazzis altamente agressivos" seguiu o táxi de carro."Esta implacável perseguição, que durou mais de duas horas, resultou em várias quase colisões envolvendo outros motoristas, peões e dois membros do Departamento de Polícia de Nova Iorque", refere o comunicado.Harry e Meghan abandonaram os seus cargos reais enquanto duques de Sussex em 2020 e mudaram-se para os Estados Unidos. Uma das razões referidas pelo casal foi o intenso assédio a que estavam sujeitos por parte dos meios de comunicação britânicos.A princesa Diana, mãe de Harry, morreu em 1997 num acidente de carro em Paris enquanto estava a ser perseguida por paparazzis. Desde então que Harry tem demonstrado publicamente a sua posição contra a intrusão da imprensa - que culpa pela morte da mãe -, na vida pessoal da família real.