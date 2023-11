Hélio Fumo vai correr 10 horas no Campo Pequeno contra a fome no sábado

O atleta Hélio Fumo vai participar numa ação de solidariedade contra a fome, no sábado, procurando angariar o maio número de alimentos que, posteriomente, serão entregues à Paróquia de Póvoa de Santo Adrião e o Centro Social Paroquial de São Sebastião da Pedreira que os fará chegar a famílias carenciadas. Em parceria com a Betano que vai garantir duas toneladas de alimentos avaliados num total de 5 mil €, o atleta desafia todos os interessados a juntarem-se ao evento e levarem alimentos como arroz, massa, atum e outros alimentos não perecíveis.A corrida que conta com a colaboração da Junta de freguesia das Avenidas Novas, tem o seu início agendado para as 8h30, no Campo Pequeno, e só vai terminar às 18h30. Já com cinco mil inscritos na lista há a registar as presenças de Nélson Évora e Maggy Santos.