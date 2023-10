Inflação abranda para 2,1% em outubro devido aos alimentos e energia

O principal contributo para esta desaceleração provém do efeito de base associado aos aumentos mensais de preços registados em outubro de 2022 nos produtos alimentares (2,1%) e nos produtos energéticos (6,7%), com destaque para o gás natural (77,4%)", explica o INE.A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos (por estarem mais sujeitos a variações de preços) terá abrandado também de 4,1% para 3,5% (4,1% no mês precedente). A confirmar-se a estimativa rápida, este será já o nono mês de alívio na chamada "inflação crítica", que mede o "contágio" da subida de preços entre os diferentes produtos do cabaz de compras.