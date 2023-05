Instagram prepara concorrente do Twitter que será lançada no verão

O Instagram está a preparar o lançamento de uma aplicação que irá concorrer com o Twitter. O projeto já está a ser testado por algumas figuras públicas e influencers, avança a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema.A aplicação em causa será individual mas vai permitir aos utilizadores do Instagram conectar as contas. O lançamento está previsto para este verão, mas Lia Haberman, professora de marketing na Universidade da Califórnia (UCLA) - que publicou uma descrição da plataforma em causa, diz que esta poderá ser lançada já no próximo mês - junho.Leia o artigo na íntegra no Negócios