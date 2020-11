IPDJ promove campanha contra o abuso sexual de crianças e jovens no desporto

Uma campanha contra o abuso sexual de crianças e jovens no contexto do desporto vai decorrer por todo o país até ao fim do mês de novembro, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

"Representa um apelo aos clubes e associações desportivas locais, bem como aos/às atletas e treinadores/as para se unirem no compromisso de tomar medidas concretas para prevenir e responder ao abuso sexual de crianças e jovens no desporto", explica o IPDJ.

Em formato de 'road show', o evento 'Start to Talk' (começar a falar) vai percorrer todo o país e "visa sensibilizar o movimento desportivo" para este flagelo.

Este projeto é o resultado de uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia 'Pro Safe Sport', e principiou hoje, dia em que se celebra o Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual.

"Tendo em conta que o desporto deve ser um ambiente seguro e de capacitação das crianças e jovens, a campanha defende que está na mão dos adultos acabar com os abusos, proteger e ajudar a combater a impunidade e o silêncio", refere o IPDJ.

Entre 70% a 85% das crianças conhecem o/a seu/sua agressor/a e cerca de 33% das crianças vítimas de abuso sexual nunca contam a ninguém.

"O desenvolvimento sustentável reclama crianças e jovens seguros, saudáveis, educados, participativos e com oportunidades para alcançarem o seu desenvolvimento integral", defende a campanha, associada às comemorações do 75.º aniversário das Nações Unidas.