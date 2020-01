Irão ataca base militar dos Estados Unidos no Iraque

As bases aéreas norte-americanas de Al-Assad e de Irbil, localizadas no Iraque, foram esta terça-feira alvo de um ataque com mísseis balísticos por parte das forças iranianas. A informação foi já confirmada pelo Pentágono, que em comunicado deu conta que o ataque foi levado a cabo por mísseis terra-terra, disparados a partir de solo iraniano.





Segundo o Pentágono, terão sido disparados pelas 1h30 desta madrugada (horário local) mais de uma dúzia de mísseis tendo como alvo as duas bases norte-americanas. A base de Al-Assad, refira-se, é considerada como a mais importante do país no Iraque.De notar que este este ataque iraniano surge na sequência do raide levado a cabo pelas forças norte-americanas nos últimos dias, do qual resultou a morte do general iraniano Qassem Soleimani.