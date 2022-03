Irina Shayk manifesta-se contra a guerra e faz doação à Cruz Vermelha da Ucrânia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irinashayk (@irinashayk)

Irina Shayk, a supermodelo russa que foi namorada de Cristiano Ronaldo, manifestou-se nas redes sociais contra a guerra na Ucrânia e deixou um apelo à paz.A russa não se revê no conflito desencadeado por Vladimir Putin e revelou ter feito doações à UNICEF e à Cruz Vermelha da Ucrânia."Não à guerra. Vou fazer doações à UNICEF e à Cruz Vermelha da Ucrânia. Por favor vejam as minhas stories para verem os links das doações, deem o que puderem. Estou a rezar pela paz no Mundo", escreveu a supermodelo no Instagram.