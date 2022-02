Irmãos Klitschko na lista negra dos russos: Vitali e Wladimir estão entre os 23 que Putin quer 'eliminar'

O 'The Times' revelou esta segunda-feira que um grupo de mercenários russos foram enviados para a Ucrânia tendo como objetivo eliminar vários elementos de topo da sociedade ucraniana. O alvo principal será o presidente Volodymyr Zelensky, mas a 'lista negra' conta com outros nomes mediáticos, como por exemplo os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko, que são apontados por Moscovo como sendo elementos bastante próximos do líder do país. Vitali, refira-se, é de momento o Presidente da Câmara de Kiev e está na linha da frente no combate aos russos, tal como Wladimir.De acordo com o 'The Times', são mais de 400 os elementos da força especial denominada 'Wagner Group' que estarão por estes dias na zona de Kiev, tendo como propósito principal encontrar e eliminar os 23 da lista negra de Vladimir Putin e dos seus pares. Segundo a mesma publicação, o grupo de forças especiais estará na Ucrânia há cerca de cinco semanas, tendo a promessa de receber "uma choruda compensação financeira" caso sejam bem sucedidos na missão.Nos últimos dias, em face das tentativas de chegar a um entendimento, o referido grupo terá recebido ordens para interromper por alguns dias a sua missão, de forma a dar espaço às negociações que têm decorrido, mas que ainda não surtiram o efeito desejado pelas partes.Além de Zelensky e dos dois irmãos Klitschko, no grupo de alvos entra ainda o primeiro ministro Denys Shmyhal.