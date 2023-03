Isto lembra-me uma história: Sucession, os ricos, o poder e a natureza humana

Quando Kendall - um fantástico Jeremy Strong - dá um beijo ao pai, Logan - um notável Brian Cox -, no último episódio da segunda temporada de Succession, pensei para comigo "isto lembra-me uma história" e exclamei alto: "É o beijo de Judas!" E era mesmo. São, pelo menos, três os relatos bíblicos, Mateus 26:47–50, Marcos 14:43–45 e Lucas 22:47–48, acerca do princípio da Paixão de Cristo que mencionam o beijo de Judas Iscariotes como meio de denúncia de Jesus, o Nazareno, ao soldados judeus que o foram buscar e prender, com os sacerdotes e os guardiões do templo. "Amigo, a que vieste?", perguntou-lhe Jesus e já não houve resposta, pois a resposta todos a sabiam, e acima de todos, Jesus de Nazaré. Vinham prendê-lo para o julgar em público, sem piedade, e crucificar em martírio.Leia o artigo completo na MUST