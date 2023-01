IVA das bicicletas baixou mas Fisco diz que as peças não são abrangidas

A compra de uma bicicleta beneficia de IVA à taxa reduzida e o arranjo de alguma avaria também. Já se estiver em causa "a mera transmissão de partes, peças ou acessórios", então essa deverá ser tributada à taxa normal do imposto, de 23%. A orientação é da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), e está expressa num ofício circulado de 5 de janeiro deste ano, onde o Fisco elaborou um conjunto de instruções destinadas a clarificar a aplicação das alterações em sede de IVA constantes do Orçamento do Estado (OE) para 2023.Leia o artigo na íntegra no Negócios