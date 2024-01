Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves condenados a penas suspensas no caso da morte de Sara Carreira

Três arguidos foram esta sexta-feira condenados a penas suspensas pela morte da cantora Sara Carreira. A juíza considerou "todos culpados" e condenou três dos arguidos a penas suspensas: Paulo Neves a três anos e quatro meses, Ivo Lucas a dois anos e quatro meses, Cristina Branco a um ano e quatro meses.Apesar da noite escura, no local não estava nevoeiro, de acordo com as imagens de videovigilância e os depoimentos das testemunhas. Um militar da GNR explicou que se tratava de uma curva à direita, com visibilidade a 400 metros e sem obstáculos.A juíza realçou que entre o acidente e o teste de alcoolemia a Paulo Neves decorreram quatro horas, situação "incompreensível", dado que a lei refere que a análise deve ser efetuada no menor tempo possível. No momento em que realizou o teste, a concentração de álcool era menor, considerou o tribunal, que deu como provada a velocidade (30 km/h) a que seguia Paulo Neves.Quanto a Cristina Branco, a juíza entendeu que a arguida conduzia de forma desatenta, pois teve tempo suficiente (oito segundos) e um campo de visão desimpedido para se desviar do carro de Paulo Neves.