«Já é tarde para o País ganhar imunidade à Covid-19», diz médico infecciologista

O infecciologista Jaime Nina confessa estar pessimista sobre a evolução da pandemia em Portugal.

CM - Um estudo na Coreia do Sul diz que afinal as pessoas ficam imunes depois de serem infetadas...

- Toda a gente esperava que isso acontecesse. Já tinha acontecido com outros coronavírus, como a SARS ou o MERS.

- Estes resultados tornam mais pertinente a realização de testes serológicos para saber que percentagem da população está imune?

- Sim. Também houve estudos em macacos que foram infetados e ficaram com anticorpos que impediram uma segunda infeção. Isto sugere que a imunidade que o vírus deixa é potente.

- Isto vem dar razão a países como a Suécia, sendo a melhor opção proteger os idosos e deixar os outros infetarem-se para ficarem imunes?

- É um argumento a favor dessa opção. Países como a Bélgica, com cerca de 7800 mortos, já terão a população imunizada numa segunda vaga, enquanto em Portugal a grande maioria não tem imunidade.

- Ainda vamos a tempo de ganhar imunidade para a segunda vaga?

- Agora já é tarde. O verão está a chegar e todas as infeções respiratórias desaparecem. Temos um intervalo até outubro e espero que pensem no que vão fazer, mas não estou otimista. Voltar a parar tudo no próximo inverno não me parece boa ideia.

- Portugal devia ter adotado outra estratégia?

- É fácil dizer isso agora. Na altura foi tomada a decisão certa, de fechar, enquanto outros deixaram andar. É difícil este equilíbrio, e não é fácil proteger os idosos enquanto os restantes se infetam.