Jacques Rodrigues sai em liberdade com caução de meio milhão de euros

O 'barão da imprensa cor-de-rosa', Jacques Rodrigues, saiu, esta segunda-feira, em liberdade com uma caução de meio milhão de euros. O depósito terá de ser efetuado nos próximos 10 dias.O empresário também terá de entregar o passaporte e fica proibido de exercer qualquer função no grupo Impala. Fica ainda proibido de contactar com todos os acusados na operação "Último Edição".Jacques Rodrigues, dono do grupo Impala, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), no dia 23 de março de 2023, por fraude no valor de 100 milhões de euros.