João Félix 'apareceu' na Gala de Abertura de Viseu Cidade Europeia do Desporto

Foi um Pavilhão Multiusos de Viseu repleto aquele que recebeu esta sábado a Gala de Abertura de Viseu Cidade Europeia do Desporto. Os presentes tiveram a oportunidade de assistir a um espectáculo "desenhado como uma sinfonia desportiva multimédia, com quatro movimentos" que mostraram "o tempo, o espaço, a comunidade e o desporto", assim como ouvir o incentivo dos embaixadores da cidade para a prática desportiva.João Félix, internacional português que joga no Barcelona, enviou uma mensagem, na qual mostrou o seu "grande orgulho" em ser embaixador do evento. O futebolista desejou que esta "seja uma oportunidade para que, dos novos aos mais velhos, todos sintam uma motivação extra para continuarem a praticar futebol ou outro desporto qualquer". A terminar desejou "boa sorte" a Viseu e que "seja um grande ano de afirmação para os clubes, para a cidade e para o desporto em geral".Das restantes mensagens, de destacar também a de Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, que elogiou o "atrevimento" da candidatura, esperando que a mesma contribua para "o desenvolvimento do desporto, nomeadamente no setor feminino", e fazendo votos para que 2024 seja um ano repleto de atividade física.Uma das figuras da cerimónia acabou também por ser a mascote de Viseu Cidade Europeia do Desporto, batizada com o nome ‘Carlos’. Nada mais nada menos do que uma homenagem ao campeão olímpico Carlos Lopes, natural de Vildemoinhos, nos arredores de Viseu.