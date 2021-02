João Loureiro em exclusivo a Record: «Sou absolutamente alheio a tudo que se passou»

João Loureiro assumiu, esta sexta-feira, em declarações exclusivas a Record, estar "absolutamente alheio" à polémica que envolve 500 quilos de cocaína que foram apreendidos no avião privado em que há uma semana foi retido no aeroporto da Bahia, no Brasil.





"Prestei declarações como testemunha junto das autoridades competentes em Salvador. Por respeito às autoridades Brasileiras e uma vez que o caso está em segredo de justiça apenas direi que sou absolutamente alheio a tudo que se passou e como tal fiz questão de continuar no Brasil até ser ouvido, porque quis dar a cara perante quem de direito e quem não deve não teme", começou por dizer o antigo dirigente do Boavista."Aliás, aquando da apreensão em Salvador eu estava em São Paulo, o que é absolutamente factual e está provado. Agora que cumpri a obrigação a que me propus tratarei de calmamente organizar o meu regresso a Portugal. Aproveito para agradecer a quantidade incrível de mensagens de solidariedade que recebi de Portugal e de vários países lusófonos, incluindo aqui o Brasil, que calaram fundo no meu coração", acrescentou.