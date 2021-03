João Loureiro chegou há pouco ao Porto. "Não vou falar agora sobre o que se passou. Vou falar no momento certo. Estou muito feliz por chegar ao meu país e à minha cidade, estou muito cansado", disse à no Aeroporto Francisco Sá Carneiro mostrando-se disposto para colaborar com as autoridades.





João Loureiro tinha familiares à espera e mostrou-se emocionado, dizendo ter passado semanas "muito difíceis" e quase não ter dormido desde que deixou o Brasil para rumar a Portugal.