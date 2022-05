Joe Berardo processa bancos e exige €900 milhões

Joe Berardo avançou com uma ação em tribunal contra os bancos e exige €900 milhões de euros: €800 milhões para compensar a Fundação José Berardo, e €100 milhões por danos morais.De acordo com o Diário de Notícias, a ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra o BCP, CGD BES e Novo Banco. Berardo acusa ainda o governo de "conluio" para ficar com a coleção de arte.