Jogador do Sporting Rafael Barbosa não terá resistido à detenção

Rafael Barbosa não terá resistido à detenção,. Com efeito, fonte próxima do processo negou, a, que este tenha estado envolvido numa rixa, nas Festas do Junho, em Amarante.De acordo com a referida fonte, após uma discussão entre dois grupos, Rafael Barbosa tentou acalmar os ânimos e, nesse instante, as forças de segurança terão entrado em ação.De seguida, o jogador de 23 anos do Sporting, que na última época esteve emprestado ao Portimonense e ao Paços de Ferreira, exigiu a identificação de um dos elementos da GNR, algo que não terá sido acatado. Posteriormente, o jogador foi colocado no carro da GNR e conduzido ao posto de Amarante. Na manhã desta terça-feira, Rafael Barbosa vai apresentar-se no tribunal local.tentou, ainda, recolher uma declaração acerca do sucedido junto da GNR de Amarante, no entanto tal não nos foi facultado.