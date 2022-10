José Guilherme de Aguiar envolvido em acidente que vitimou criança de 5 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um menino com cerca de cinco anos morreu após ter sido atropelado por um carro, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, ao final desta tarde de sexta-feira. Segundoapurou, José Guilherme de Aguiar, atual vereador da Câmara Municipal de Gaia (também ex-dirigente do FC Porto e antigo diretor executivo da Liga de Clubes), era o condutor da viatura.No local estiveram 21 operacionais de várias corporações de bombeiros e do INEM mas a criança acabou por não resistir aos ferimentos.