Jovem foi encontrada a 40 quilómetros da costa do Algarve em estado de hipotermia grave

Uma jovem de 17 anos, da zona de Azeitão, que estava desaparecida desde o final do dia de sábado no mar da praia do Coelho, em Vila Real de Santo António, foi encontrada com vida, este domingo à tarde. A jovem foi avistada por um cargueiro, que deu o alerta para as autoridades.Segundo as autoridades, a jovem foi localizada a 25 milhas (40 quilómetros) a sul da costa. Foi encontrada em estado de hipotermia grave e está a ser transportada de helicóptero para o Hospital de Faro.A jovem estava numa prancha de paddle, que terá sido empurrada pelo vento, impedindo que regressasse ao areal.