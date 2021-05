Jovem italiana recebeu seis doses da vacina contra a covid-19 de uma só vez

Uma jovem italiana de 23 anos foi vacinada com seis doses contra a covid-19. A jovem foi injetada com um frasco inteiro da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Sars-CoV-2, que contém seis doses cada.



O erro deu-se quando uma enfermeira em vez de administrar apenas uma dose da vacina, injetou todo o conteúdo do frasco, o que corresponde a seis medidas.

A agência de notícias italiana AGI sublinha que, até agora, os estudos sobre os efeitos de uma possível sobredose da vacina da Pfizer/BioNTech limitaram-se a quatro doses, o que significa que este caso e os seus potenciais efeitos colaterais ainda são desconhecidos.

Ao perceber o erro, os enfermeiros responsáveis pela vacinação avisaram a jovem, que foi ao departamento de Urgências em Massa, na região da Toscana, onde permaneceu em observação durante 24 horas e recebeu esta segunda-feira alta. A jovem não registou "nenhum efeito colateral", mas vai continuar a ser acompanhada pelos médicos para que façam registo dos efeitos das seis doses no seu sistema imunilógico.De acordo com as informações recolhidas pela Agência Italiana de Medicamento, a jovem foi vacinada por trabalhar em psicologia clínica, classificando-se como profissional de saúde, tendo por isso sido vacinada.