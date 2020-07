Jovem que assassinou a colega Beatriz Lebre morre na cadeia

Rúben Couto, que espancou até à morte a colega de mestrado em Psicologia Beatriz Lebre, com quem terá mantido uma relação amorosa, foi encontrado morto este domingo à noite no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL). Segundo apurou o Correio da Manhã, o corpo do homicida, de 25 anos, foi detetado às 23h00. Estava a ser vigiado de hora a hora, pelo que o óbito aconteceu entre as 22h00 e as 23h00.