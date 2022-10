Judoca compra garagem de Berardo executada pela CGD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na passada quarta-feira, 28 de setembro, após um frenético despique final, que durou 31 minutos, a famosa garagem do empresário madeirense Joe Berardo, executada pela CGD e colocada em leilão electrónico com um valor base 25 mil euros, foi arrematada por 23.015 euros. Leia o artigo completo no 'Negócios'.