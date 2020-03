Juntas de freguesia levam comida e medicamentos a casa de idosos e doentes crónicos

As ações de solidariedade multiplicam-se por Portugal fora num momento difícil para todos mas ainda mais para quem é idoso ou tem problemas de saúde e/ou motores. As juntas de freguesia começam a levar a cabo ações de solidariedade que consistem em levar a comida, produtos de higiene ou medicamentos ao domicílio dos grupos de risco acima citados, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus.





Um dos últimos casos a aderir a esta corrente salutar foi a Junta de Freguesia de Benfica. "A partir de hoje, 17 de março, a Junta de Freguesia de Benfica terá um serviço de entrega de compras ao domicílio para doentes crónicos, utentes do atendimento social e pessoas com mais de 60 anos", pode ler-se no texto partilhado nas redes sociais.Ainda no distrito de Lisboa, a junta de freguesia de Vila Franca de Xira abordou o âmbito da iniciativa: "Apoio a Pessoas familiarmente isoladas e sem outra estrutura de suporte(residentes na Freguesia de Vila Franca), maiores de 65 anos, doentes crónicos ou pessoas em quarentena decretada pelas autoridades de saúde: Fazemos por si compras de supermercado, correios e farmácia".Em Braga, a junta de freguesia de Palmeira também se uniu à entrega de bem essenciais a quem mais precisa. "Passa a incluir o serviço de pagamento de faturas de água, energia, gás, telecomunicações e outras de utilização obrigatória nesta fase. Para evitar o risco de contágio, foi decidido que os idosos e outras pessoas consideradas de risco, estão abrangidas pelo programa da Junta de Freguesia de Palmeira para entrega de compras alimentares, higiene e medicamentos em casa", publicou o referido organismo.Ainda em Braga, mais propriamente em Loureira, a junta de freguesia local reforçou a disponibilidade numa plataforma de ajuda que já funciona desde 2011: "Como é do conhecimento de todos, em 2011, implementámos o projeto 'Vamos até si'. Ao longo destes anos, tivemos muitas solicitações e colaborámos com muitas pessoas. Neste momento complicado, decidimos evoluir este serviço para que possamos todos juntos ultrapassar esta fase da melhor forma. Assim, a Junta de Freguesia disponibiliza-se para proceder à entrega de compras alimentares, higiene e medicamentos em casa de idosos e outras pessoas consideradas de risco", vincou a JF de Loureira.