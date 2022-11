Kátia Aveiro defende manifestações e avisa 'haters': «Pago impostos no Brasil»

Kátia Aveiro tem-se mostrado a favor das manifestações que nos últimos dias têm bloqueado algumas das principais cidades do Brasil, depois de Bolsonaro ter perdido as eleições presidenciais para Lula da Silva.A irmã de Cristiano Ronaldo, que mora no Brasil, tem sido criticada e deixou uma storie no Instagram, com uma foto da filha, a explicar a sua ligação ao país, garantindo que vai bloquear quem a ofender."Para quem me envia mensagens com ofensas: tenho opinião e sou livre para a dar. Moro no Brasil há quase cinco anos. Esta é a minha filha, brasileira. O meu marido também é. Pago impostos aqui, tenho funcionários brasileiros, tenho uma empresa aqui. Odeio injustiças e a verdade tem de ser dita. O Brasil está parado, o povo não está a perder as forças como eles disseram na televisão, não é verdade. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo estão parados, o povo está na rua e não vai dali sair... Por um Brasil de verdade eu opino. E se alguém vier aqui ofender-me, bloqueio. Este é o meu espaço e esta é a minha visão", escreveu Kátia Aveiro.