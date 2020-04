Kim Jong Un afinal estará protegido num resort de luxo

Muito se tem dito e escrito sobre Kim Jong Un, com vários rumores a apontarem mesmo que o líder da Coreia do Norte teria morrido, mas novas informações agora divulgadas apontam para um cenário bem distinto. Ao que parece, Kim Jong Un estará afinal num resort de luxo na zona de Wonsan, segundo revela o portal NK Pro. O referido site, que segue atentamente tudo o que se passa no país, justifica a sua teoria com imagens de satélite captadas naquela zona, que mostram um movimento anormal de embarcações de luxo, que poderá estar associado à presença do líder do país.





De resto, esta teoria acaba por seguir a linha daquilo que as autoridades sul-coreanas e norte-americanas suspeitam, já que as últimas informações darão conta de que o líder norte-coreano terá decidido refugiar-se num local seguro em face de toda a situação em torno do coronavírus. E o local escolhido não terá sido feito por acaso, já que segundo um especialista em assuntos norte-coreanos esta zona é mesmo a preferida do chefe de estado asiático.