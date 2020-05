Kim Jong-un reaparece em público 20 dias depois

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA informou que o líder Kim Jong-un participou da conclusão de uma fábrica de fertilizantes numa região ao norte da capital, Pyongyang. Este foi o primeiro aparecimento do líder norte-coreano desde 11 de abril.

Recorde-se que foram várias as especulações sobre a sua saúde. Kim Kong-Un falhu as celebrações do aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte no passado dia 15 de abril.