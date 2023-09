Funcionário do Benfica detido em operação da PJ que desmantelou laboratório clandestino de doping

A Polícia Judiciária confirmou a detenção de um funcionário do Benfica, no âmbito da operação que desmantelou um laboratório clandestino de doping , suspeito de liderar uma rede de importação e distribuição de esteroides anabolizantes em vários ginásios.A Polícia Judiciária explicou hoje em comunicado que conseguiu "desmantelar um laboratório clandestino de produção em massa de substâncias anabolizantes, provavelmente o de maior dimensão até hoje identificado e localizado", na área metropolitana de Lisboa.Cumprindo "11 mandados de busca, sendo 6 domiciliárias e 5 não domiciliárias, sendo igualmente cumpridos dois mandados de detenção, fora de flagrante delito", foram apreendidos "vários equipamentos laboratoriais e máquinas industriais para produção dessas substâncias (orais, e injetáveis)", bem como "substâncias proibidas, com processo de produção finalizado e já embaladas e etiquetadas, contendo cartonagens, blisters, hologramas, bulas, que habilitavam os produtos dopantes em causa a entrar no mercado, com aparência de produção certificada e produção laboratorial legítima".Ainda de acordo com o comunicado da PJ - que revela também a "apreensão de mais de 250 mil euros em numerário e ativos digitais, designadamente cripto moeda, bem como de quatro viaturas de luxo, avaliadas em cerca de 300 mil euros" -, os dois detidos já foram presentes ao juiz. Um deles ficou em prisão preventiva e o outro com apresentações bissemanais e proibição de contactos.