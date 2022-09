Land Rover, McLaren e os passeios aos fins-de-semana: a paixão da rainha Isabel II por carros

A rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos de idade, admirava a indústria automóvel. Não só conduzia, até nos últimos anos de vida, como era conhecedora da própria mecânica dos carros.Nos últimos anos, um dos hobbies da rainha ficou particularmente conhecido. Como o protocolo e as questões de segurança não lhe permitiam conduzir na via pública, a monarca fazia-o, mais recentemente, usando um 'Land Rover 4x4' nos passeios de fim-de-semana, nas propriedades da família real.Apesar de já ter a saúde debilitada, Isabel II fez uma grande aparição ao público, no passado mês de junho, a propósito das comemorações do Jubileu de Platina. Para homenagear o longo período da rainha no trono britânico, a marca "McLaren" lançou uma edição especial do seu modelo 'Artura', dando-lhe o nome de 'Elizabeth II'.O jornal 'Diário Clarín' revela que "o caso de amor da Rainha com os carros começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela era membro do Serviço Auxiliar das Mulheres e trabalhava numa equipa mecânica. Durante o seu tempo no Exército Real, aprendeu não só a conduzir, mas também a arranjar motores de camiões e ambulâncias".O gosto de Isabel II pelos automóveis, levou-a a compor a garagem do Palácio de Buckingham, ao longo do últimos 70 anos, com uma frota de luxo cujo valor é praticamente inestimável, muito por conta do mediatismo de quem os colecionou.