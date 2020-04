Líder da Coreia do Norte está em estado crítico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jon Un, está em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular na semana passada, refere a Bloomberg, confirmando as informações que foram inicialmente avançadas pela CNN News.



A CNN citou um responsável norte-americano com conhecimento direto do assunto, mas não obteve qualquer comentário da Casa Branca sobre se esta situação se confirma.



Kim esteve ausente da celebração do aniversário do seu avô, Kim Il Sung, no passado dia 15 de abril, o que suscitou questões sobre o seu estado de saúde. Tinha sido visto quatro dias antes, numa reunião do governo.



O estado de saúde do líder norte-coreano é um dos segredos mais bem guardados do regime, e habitualmente apenas meia dúzia de pessoas pertencentes ao círculo mais restito da liderança do país dispõe dessa informação.





Nos últimos tempos têm crescido rumores acerca da saúde de Kim, "mas, ao longo dos anos, houve vários falsos alarmes sobre o seu estado de saúde ou do seu pai", sublinhou Bruce Klinger, investigador na Heritage Foundation e antigo vice-diretor do departamento dedicado à Coreia do Norte na CIA.

"Por isso, teremos de esperar para ver", acrescentou, citado pelo canal Ksat – pertencente à cadeia da American Broadcasting Company.