Liga Bwin é líder e só foi batida nas apostas pela Liga inglesa e por seleções

A Liga Bwin é a competição de futebol com maior volume de apostas 'online' em Portugal entre 2018 e 2022, tendo apenas sido batida, em alguns trimestres, por Mundial'2018, Euro'2022 e Liga inglesa.

De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, a Liga portuguesa liderou em 14 dos 19 trimestres dos últimos cinco anos - a síntese dos últimos três meses de 2022 ainda não está disponível.

As exceções ocorreram nos segundos trimestres de 2018, quando predominaram as apostas no Mundial2018, com 20% das apostas feitas no futebol, à frente da competição portuguesa (7,2%), e de 2021, quando foi disputado o Euro'2020, com 14,3%, acima da Liga (11,7%).

Mais ligeira foi a diferença da liderança da Premier League nos primeiros trimestres de 2018, 2019 e 2020, com 9,6%, 10,2% e 9,8%, respetivamente, contra 9,3%, 9,2% e 9,1% do principal campeonato nacional.

Durante estes cinco anos, o futebol foi a modalidade com mais apostas 'online', com uma média aritmética simples de cerca de 76% da quota de mercado - face aos 12% do ténis, 8% do basquetebol, 0,75% do hóquei no gelo e 4% noutras - e, entre este valor, foi a I Liga que predominou.

Já a posição imediata tem sido mais diversificada, com alguma prevalência da Premier League, mas com a presença da Liga dos Campeões, da Liga das Nações e da Liga espanhola, sobretudo até 2019.

Destaque ainda para a presença inédita da Bundesliga e da Liga bielorrussa no 'top' do segundo trimestre de 2020, período muito afetado pela pandemia de covid-19, sobretudo porque o campeonato alemão foi o primeiro a ser retomado e o campeonato bielorrusso nunca foi interrompido.