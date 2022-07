Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lousã foi o local de Portugal mais quente, com 46,3º C de temperatura Na lista do IPMA, seguiram-se Santarém (46,2ºC), Amareleja (45,6ºC), Mora (45,4ºC)





• Foto: LUSA