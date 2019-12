Luís Figo e a crise na Catalunha: «Eu teria uma solução»

A passagem de Luís Figo por Barcelona é um marco na história do futebol espanhol, não apenas pelas qualidades futebolísticas do português, mas também pela decisão de deixar os blaugrana e transferir-se para o Real Madrid . Por isso, o antigo capitão da seleção portuguesa foi entrevistado em exclusivo para a revista Icon, do El País, no âmbito do clássico desta semana, e dois temas destacaram-se: a situação política na Catalunha e a sua amizade com Pep Guardiola "Vejo [a situação na Catalunha] com tristeza. É uma terra maravilhosa e as pessoas estão a ser mal informadas. Prometeram-lhes algo que nunca se vai concretizar. Quando vês as imagens e vês a cidade divida é triste. Era muito melhor que existisse cordialidade", disse Figo. Apesar de preferir não tecer grandes comentários por ser estrangeiro, o ex-extremo deixou, porém, uma garantia: "Eu teria uma solução para o conflito, mas não me compete falar. É melhor não falar de política".Já sobre a relação com o então colega de equipa Pep Guardiola, Figo foi rápido a desmentir um rumor, com vários anos, de que os dois teriam mantido uma relação sentimental íntima. "Guardiola foi um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito. Foi meu companheiro de quarto, mas não houve nada. Gosto de mulheres", atirou.O antigo capitão da seleção de Portugal assegurou ainda que não tem receio de andar nas ruas da cidade condal, apesar de ainda ser apelidado de "traidor" pelos adeptos do Barça. "Não renego o meu passado, só posso dizer coisas boas da cidade. Se tiver de ir a Barcelona, vou", atirou, recordando um provérbio português: "Se tens medo, compra um cão. E eu tenho três".