Luís Figo já tinha sido notícia em Espanha durante a pandemia de Covid-19, por criticar a gestão do Governo relativamente ao desconfinamento, em Madrid.





Mas esta sexta-feira, o antigo jogador de Real Madrid e Barcelona voltou a pronunciar-se sobre questões políticas de Espanha, nomeadamente sobre a proposta do partido Podemos para condecorar Fernando Simón, epidemiologista responsável pelos serviços sanitários do país.O partido de Pablo Inglesias apresentou uma moção para que Fernando Simón receba a medalha de ouro da cidade de Madrid, por causa do seu trabalho na luta contra o coronavírus. Uma atitude que mereceu o comentário de Luís Figo."Que rápido se dão medalhas!", escreveu o português, no Twitter.