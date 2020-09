Luís Filipe Vieira causa perda de 225 milhões de euros ao Novo Banco

O Correio da Manhã avança esta quarta-feira que o grupo económico de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, causou ao Novo Banco (NB), entre o início de agosto de 2014 e o final de dezembro de 2018, uma perda de 225,1 milhões de euros. No final desse ano, segundo a auditoria especial ao NB, a dívida total do Grupo Promovalor ao NB ascendia a 760,3 milhões de euros, sendo um dos maiores devedores do NB.