O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ouvido no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube. Em causa estarão questões fiscais relacionadas com o IVA e o IRC, adiantou fonte oficial a Record.





Presidente do Benfica, SAD do clube e Benfica Estádio terão sido constituídos no âmbito do processo Saco Azul. Clube não confirma constituição de arguidos.