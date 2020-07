Atriz Madalena Brandão com Covid-19: «Não tive comportamentos de risco e mesmo assim aconteceu»

Madalena Brandão, atriz da novela da TVI 'Amar Demais', testou positivo para a Covid-19.A atriz de 40 anos ficou a saber no último fim-de-semana que contraiu o vírus e nas redes sociais já falou sobre a sua vida.





"Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. O resultado foi positivo. Sinto-me bem, com sintomas leves e em casa, sob observação. Estou em permanente contacto com profissionais de saúde, que têm sido incríveis em todo este processo. Sempre que possível e for oportuno darei mais notícias da situação. Tenho tido todos os cuidados, não tive comportamentos de risco e, mesmo assim, aconteceu, por isso, peço que tenham atenção e sejam vigilantes a qualquer sintoma que se apercebam. Esta, infelizmente, é a nova normalidade e temos de estar atentos a qualquer sintoma. Agora é aceitar, descansar, reforçar o sistema imunitário, lidar com as ansiedades e dúvidas que possam surgir e esperar", escreveu a atriz no Instagram.Este caso obrigou a estação de Queluz de Baixo a tomar medida de contenção e prevenção da doença, tendo suspendido as gravações da equipa que trabalhava diretamente com a atriz, de acordo com o 'Vidas'.