Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ter sofrido um AVC isquémico. A notícia foi esta manhã avançada pela rádio 88.8 JM/FM, da Madeira.





A mãe do internacional português deu entrada no principal hospital da Madeira de madrugada, onde um primeiro exame confirmou o Acidente Vascular Cerebral. A equipa médica agiu com rapidez (o que pode ser crucial nestes casos) e realizou uma "trombectomia mecânica", com vista a desobstruir a artéria e assim permitir a passagem do sangue e do oxigénio para as células cerebrais.Dolores Aveiro, de 65 anos, está internada na Unidade de AVC e o seu estado inspira cuidados. Segundo o Diário de Notícias da Madeira será necessário esperar agora 12 horas para se realizar novos exames e avaliar a situação clínica da mãe de Ronaldo. O mesmo jornal adianta que a matriarca do clã Aveiro está estável e consciente.(Notícia atualizada às 9h50)