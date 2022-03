Mãe de Will Smith reage à agressão a Chris Rock: «É a primeira vez que o vejo sair disparado»

Caroline Bright, mãe de Will Smith, mostrou-se surpreendida com a agressão do filho ao humorista Chris Rock - que fez uma piada sobre a falta de cabelo da mulher do ator - durante a cerimónia dos Óscares, frisando mesmo que foi a "primeira vez" que o viu a agir de tal maneira."É a primeira vez que o vejo a sair disparado assim, a primeira vez. Sei como trabalha, o quão duro trabalha, e estou orgulhosa que ele seja quem é. Por mim, ganhava um Óscar em todos os filmes que faz. Eu esperei e esperei, mas quando ouvi o nome dele, gritei 'Sim!'", explicou em entrevista à 'Action News'.Quem também tentou acalmar Will Smith foi a sua irmã mais nova, Ellen. "Tive uma conversa com ele e partiu-me o coração ouvir as coisas que ele disse, assim como tudo aquilo pelo qual teve de passar para chegar onde está".Recorde-se que Will Smith, que conquistou o Óscar de melhor ator pela interpretação de Richard Williams, pai das tenistas Serena e Venus, no filme King Richard, já pediu desculpas a Chris Rock.