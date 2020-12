Mãe e irmãs de Cristiano Ronaldo choram morte de Sara Carreira e deixam mensagem à família

A cantora Sara Carreira, filha do músico Tony Carreira, morreu no sábado, vítima de um acidente de viação. A colisão entre quatro veículos ligeiros ocorreu às 19 horas na Autoestrada (A1), que esteve cortada ao trânsito até às 00h51 entre os nós de Santarém e do Cartaxo. Um ferido grave e dois ligeiros foram transportados para o Hospital de Santarém. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar.





"Meu amigo Tony, Fernanda, manos da Sara....toda a família... Só posso dizer que recebi esta notícia triste e estou sem querer crer. Não sei sequer a dor que vocês estão a passar. Nenhum pai nem nenhuma mãe merece passar por isto. Que Deus vos dê muitas forças", escreveu Dolores Aveiro, que tem uma grande amizade com a família de Tony Carreira."Pelos meus amigos (Carreira ) estou sem palavras para tamanha desgraça. Que Deus conforte o coração de vocês. Estou em choque ... Estou triste, que 2020 é este ... Meus amigos, nosso abraço familiar que é tão pequeno para tamanha dor que seja só um conforto que vocês irão precisar. Que é que está a acontecer??? Meu pai!!!!?? Estou sem palavras. Que esta filha e irmã vá em paz e que Deus dê forças a esta família que vai precisar tanto. Minhas orações estão com vocês ... (Portugal está de luto)", considerou Katia Aveiro."Que vida é esta, revolta tão grande, farta deste ano ... tão jovem, a vida pela frente, porquê ??? porquê???? O que será dos meus queridos amigos ... nem sei que dizer. que tristeza", publicou Elma.