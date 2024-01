Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Siga o nosso canal de WhatsApp e fique a par das principais notícias. Seguir Mais de 150 nomes associados a Jeffrey Epstein vão ser revelados Empresário foi acusado de tráfico sexual de menores para fins sexuais e morreu em 2019, antes de ser julgado. Lista deverá incluir Bill Clinton, mas muitos nomes já foram revelados pela imprensa





• Foto: New York State Division of Criminal Justice Services/Handout via REUTERS