Mais de metade dos portugueses não sabe fazer pesquisas: Google deixa 10 dicas

Os motores de busca são, hoje em dia, a fonte de quase todas as respostas. 15% das pesquisas feitas diariamente no Google, a nível mundial, nunca tinham mesmo sido feitas antes. Mas, de acordo com a Google, 58% dos portugueses não sabe como pesquisar na plataforma e quase metade (48%) gostava de saber mais sobre como otimizar a pesquisa.A Google revelou, assim, dez "truques" de caracteres especiais que pode usar na pesquisa:1. Pesquisar por dois ou mais termos vai originar resultados relacionados com um elemento, ou com ambos. Em vez da palavra "ou" ou "or", também pode usar o sinal de pontuação "|".2. Se pretende encontrar uma correspondência exata no motor de busca, a forma mais fácil de o fazer é colocar a frase ou palavra de pesquisa entre aspas.3. Se quiser excluir algo da pesquisa pode utilizar o sinal menos ("-").4. No caso de querer pesquisar por um intervalo de preços específico coloque "..." entre os dois números.5. Para restringir a pesquisa a uma página web específica coloque o operador "site:" seguido domínio onde quer procurar a informação.6. No caso de querer pesquisar páginas que contenham no título a palavra pesquisada use "intitle:".7. Há ainda a hipótese de poder pesquisar dentro dos links por uma palavra ou palavras especificas, através de "inurl:". Deste modo, os resultados que vão aparecer vão trazer apenas os links que contêm a palavra pesquisada.Caso queira aprofundar ainda mais os resultados também pode adicionar um site na pesquisa usando a palavra "site:".8. Se estiver à procura de uma definição utilize o operador "define:". Segundo a Google trata-se de um dicionário integrado.9. Já o operador de pesquisa "filetype:" limita os resultados de pesquisa a um formato específico, tais como pdf, docx, txt, ppt, etc.10. Finalmente, pode ainda combinar os diferentes operadores de pesquisa para ter o máximo de precisão nos resultados. Por exemplo: "site:gov.pt (intitle:negócios AND "google") filetype:pdf".A plataforma deixa ainda várias recomendações, tais como a possibilidade de pesquisa por voz, imagem, período de tempo e ainda uma sugestão: não insira a resposta à pergunta pesquisada.