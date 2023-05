Mais nomes confirmados no cartaz do 'O Sol da Caparica'

Mariza, Plutonio, Vitor Kley, Ena Pá 2000, Rita Rocha e Pedro Mafama são as mais recentes adições no cartaz do festival 'O Sol da Caparica', que entre 17 e 20 de agosto irá levar o melhor da música à Costa da Caparica.O palco Dom Tápparo confirma para dia 19 o regresso do fado de Mariza, uma voz reconhecida pelos quatro cantos do mundo com canções ouvidas em stream milhares de milhões de vezes.Ainda dentro das confirmações para o palco Dom Tápparo, Lon3r Johny, inicialmente anunciado para dia 18, traz agora uma novidade ao atuar ao lado do Plutonio, artista considerado um dos maiores talentos portugueses da atualidade pelos seus pares e público que o segue, passando assim a sua atuação para dia 20 de abril. Este será um concerto exclusivo onde a dupla vai apresentar temas como "ANTI$$OCIAL", que dá nome ao seu recente projeto, "Ao Teu Lado", "Não Os Vejo", "Diamante" e "Uh La La La".O festival revela ainda para domingo o cantor brasileiro Vitor Kley para iluminar o palco Red Tazz com "O Sol" e sucessos como "Morena", "O Amor é o Segredo" e "Menina Linda", entre outros.O palco Kavi Music recebe a 20 a lendária banda dos anos 80: Ena Pá 2000, que sempre se caracterizou pelas letras irreverentes das suas músicas, Rita Rocha, artista que recentemente ocupou o lugar de música portuguesa mais tocada na rádio com o tema "Outros planos", e Pedro Mafama, uma das vozes do circuito da música alternativa portuguesa há vários anos, conhecido pela sua originalidade e sonoridade disruptiva.Os anúncios para o Palco Kavi Music não ficam por aqui. No dia 19, atuam dois artistas do hip hop nacional: o rapper portuense Gama, autor do single "Borboletas" que conquistou o seu primeiro galardão de ouro em 2020, e o músico emergente Guga, conhecido pelo tema "Amor Antigo". É a estreia de ambos no festival e subirão juntos ao palco.Ainda no mesmo palco, para sexta feira (18) foram anunciados artistas incontornáveis para os fãs da world music: Stewart Sukuma, um dos maiores nomes da música e televisão moçambicana, e os guineenses Tabanka Djaz, embaixadores da música de Bissau que ganharam projeção internacional com mais de três décadas de carreira. Prometem proporcionar uma noite única ao som dos clássicos do gumbé. A atuação do artista Valete, já antes anunciado, foi alterada para o segundo dia do festival (18).Já no Palco Red Tazz, será apresentado um tributo à cantora brasileira Marília Mendonça, que desde novembro de 2021 está no TOP 3 Artistas do Spotify, sendo a primeira artista brasileira a superar a marca de 8 biliões de streams nesta plataforma, e que se destacou como uma das maiores representantes do sertanejo. O tributo promete relembrar os seus maiores sucessos, como "Infiel", "De Quem É A Culpa?", "Todo Mundo Vai Sofrer" e muitos outros que marcaram a sua carreira. Será uma oportunidade única para os fãs reviverem as emoções da música sertaneja e homenagearem a memória de Marília Mendonça.Também por este mesmo palco, mas no último dia do evento (20), passará a talentosa cantora e compositora portuguesa Jéssica Pina. É conhecida por muitos pela sua participação no programa The Voice e, posteriormente, no Festival da Canção, sendo as suas performances caracterizadas por se fazerem acompanhar pelo trompete, elemento emocionante à sua música e tornando cada apresentação uma experiência inesquecível para o público.Os bilhetes para o Festival estão disponíveis nos locais habituais e através do site: https://www.bol.pt O ingresso diário varia entre os 20€, para maiores de 65, e os 26€. Para o Dia da Criança o valor é de 2,80€. Existem preços especiais para os recenseados do concelho de Almada a 22€/dia.Passe 4 dias (Inclui Dia da Criança) = 75€Passe Familiar (Inclui Dia Criança) - 2 Adultos e 2 Jovens Até Aos 16 Anos = 145€;Passe 4 Dias Recenseados Concelho Almada (Inclui Dia Criança) = 63€;Passe 4 Dias Maiores de 65 Anos (Inclui Dia Criança) = 60€- Palco DOM TÁPPARO: Carolina Deslandes, Dillaz, Léo Santana, Paulo Gonzo e Poesia Acústica- Palco KAVI MUSIC: Beatriz Rosário, Desconectados, Domingues, Fernando Cunha (convida Olavo Bilac, Rui Pregal da Cunha, Paulo Costa, Pedro Jóia e muito mais) e Sippinpurpp- Palco RED TAZZ: Chelsea Dinorath e Treyce- Palco MATRIZAUTO: Tay- Palco DOM TÁPPARO: Bispo, José Cid, MC Pedrinho, T-Rex e Valete- Palco KAVI MUSIC: Stewart Sukuma, Tabanka Djaz e Yola Semedo- Palco RED TAZZ: Leo2745 e Tributo Marília Mendonça- Palco DOM TÁPPARO: Chico da Tina, Deejay Telio, João Pedro Pais, Mariza e Nininho Vaz Maia- Palco KAVI MUSIC: Badoxa, Gama & Guga, Jüra e Kappa Jotta- Palco RED TAZZ: Duque Província e Gaby- Palco DOM TÁPPARO: Ivandro, Lon3r Johny & Plutónio, Matias Damásio e Regula- Palco KAVI MUSIC: Ena Pá 2000, Pedro Má Fama e Rita Rocha- Palco RED TAZZ: Da Chick, Jéssica Pina, Rita Laranjeira, Supa Squad, Tontos e Vitor Kley- Palco MATRIZAUTO: Damásio Brothers