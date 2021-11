Maluma traz Papi Juancho Tour a Portugal em 2022

O colombiano Maluma, um dos nomes do momento da pop internacional, vai visitar o nosso país no próximo ano, para um concerto integrado na Papi Juancho Tour, marcado para 2 de abril, na Altice Arena. Na agenda estará a promoção do álbum 'Papi Juancho', lançado no ano passado, mas que apenas neste ano começa a ser apresentado ao vivo em todo o Mundo, com temas como "Hawái", "ADMV" ou "Parce" a estarem certamente no alinhamento.A venda de bilhetes arranca na quinta-feira (11 de novembro), em exclusivo nas lojas FNAC e Fnac.pt, e a partir de sexta-feira na Blueticket e locais habituais com preços que variam os 48 euros para o balcão 2 e os 275 euros para o bilhete VIP.