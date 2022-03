Maniche sai do Canal 11 após discussão acesa e reage: «Vergonhoso símbolo da censura»

O antigo internacional Maniche abandonou ontem o programa ‘Futebol Total’, do Canal 11, depois de uma discussão acesa com o apresentador Pedro Sousa, que é também o diretor da televisão da Federação Portuguesa de Futebol. Durante a altercação, o ex-médio de Benfica, FC Porto e Sporting terá mesmo causado danos no estúdio.Esta quarta-feira, Maniche recorreu às redes sociais para abordar o episódio: "Aos espectadores do Canal 11 e aos meus seguidores e amigos. A todos os que desde ontem me enviaram milhares de mensagens de apoio. A todos os que assistem ao programa Futebol Total, cuja camisola vesti com orgulho, no maior interesse do comentário isento a este desporto que é nossa alma e paixão. Ao contrário de outros, e como ex-jogador, primei sempre, antes de qualquer partidarismo clubista, pela defesa do Jogador. O 'jogador de futebol' que é sempre a parte da história mais devassada, a que mais sofre pela crítica, tantas vezes desumanizada, nunca desculpabilizada. Não critico jogadores, não os desumanizo. O que se nos solicita, é uma opinião. Tenho direito à minha. Assim, não podia agir com passividade perante a atitude Machartista de um pivô, travestido de analisador purista, que atua como "lápis azul", vergonhoso símbolo da censura e da ditadura portuguesa, onde os cortes têm por objetivo impedir e limitar as tentativas daquilo que este pivô considera subversão. Não obstante, manifestou-se, ele próprio, livremente, ao longo de mais de dois anos de emissão, de formas que considerei muitas vezes ofensivas à integridade de jogadores, clubes, dirigentes, dos outros comentadores, de amigos meus e em última análise, ontem, de mim próprio. Em tempos como estes, mais do que nunca, falta de liberdade de expressão, NÃO PASSARÁ".