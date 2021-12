Manuel Pinho detido após interrogatório do caso EDP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho foi detido após comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP e será presente ao juiz Carlos Alexandre para aplicação das medidas de coação, avança o Correio da Manhã O Ministério Público optou pela detenção por entender que há perigo de fuga e de destruição de prova.A informação foi confirmada pelo advogado, Ricardo Sá Fernandes, que considerou a decisão incompreensível. "Eu odeio a corrupção, é uma chaga que tem de ser combatida, mas não a atropelar os direitos das pessoas", diz o advogado. "Hoje é um dia triste para a justiça portuguesa".